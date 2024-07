Vieri RICORDA: «Lazio-Inter del 5 Maggio? Ancora oggi la gente mi chiede QUESTA COSA sulla partita»

Vieri, a distanza di 22 anni esatti l’ex attaccante ricorda la partita che sancì successivamente lo scudetto della Juve

Ai microfoni di Prime Video ha parlato Vieri il quale a distanza di anni ricorda con Luca Toni l’incredibile ultima giornata di serie A del 5 Maggio e in particolare Lazio-Inter

PAROLE – È stata una batosta – ha ammesso l’ex calciatore -. Anche oggi mi chiedono: ‘cosa avete fatto?’ Abbiamo preso 4 pappardelle. Non eravamo sicuri di vincere, ma siamo andati in vantaggio e la Lazio era tranquilla… I tifosi erano gemellati, noi in campo no

Per me furono due batoste: a livello mentale fu pesante perdere quella partita perché eravamo stati primi per tutta la stagione. Io piangevo negli spogliatoi e dopo mezz’ora mi dicono che dobbiamo fare i playoff per la Champions League perché da primi eravamo finiti terzi. Lì ho pianto due ore di fila perché sapevo che sarei andato in ritiro dopo 15-20 giorni