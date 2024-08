Vieri racconta Eriksson: «Era sempre EDUCATO e GENTILE: mi ricordo quando ci riprese negli spogliatoi, NON POTEVI ARRABBIARTI con lui!»

Le parole di Bobo Vieri, ex attaccante della Lazio, sul suo rapporto con Svenn-Goran Eriksson, suo tecnico in biancoceleste

Nel corso dell’intervista concessa a Prime Video nel programma ‘Fenomeni’ condotto da Luca Toni, Bobo Vieri ha parlato del suo ex tecnico alla Lazio, Svenn-Goran Eriksson. Di seguito le sue parole.

«Era talmente carino, educato e gentile. Non mi ricordo la partita, rientriamo negli spogliatoi nel primo tempo sullo 0-0 e lui era arrabbiato. Sbatte il pugno sul tavolo e dice ‘cavoli ragazzi’. Io ero a terra sdraiato per le risate, tutti a ridere. Era troppo gentile, non ti potevi arrabbiare con lui. Mi diceva sempre ‘come stai Christian’. A quei tempi Mancini già faceva tattica in mezzo al campo. Io gli dissi che era il mio idolo da bambino, ma da quando ero arrivato non stava più in piedi. Mi diede solo mezza palla contro il Bologna».