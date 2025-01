Vieri, è scontro con Cassano: «Devi vergognarti non ti devi azzardare di nominare mia madre»

Vieri, l’ex centravanti biancoceleste si scaglia contro Cassano a causa delle forti parole di quest’ultimo durante il tapiro di Striscia la Notizia

Che il rapporto tra i due sia ormai sgretolato è ormai noto, ma le ultime dichiarazioni di Cassano durante il Tapiro consegnato da striscia la Notizia ha ulteriormente rincarato la dose. L’ex attaccante di Roma e Inter nel parlare di Vieri, ha sottolineato come Viva el Futbol nuovo programma streaming condotto da lui, Ventola e Adani abbia più successo della Bobo Tv, e provocando l’ex Lazio sottolinea come quest’ultimo non lo vede neanche la madre.

Vieri nelle sue stories sbotta e pubblica un duro post che recita esattamente quanto segue

POST –Caro Cassano, ti devi solo vergognare. Non permetterti di nominare mia madre!!!! Impara a parlare. Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Pensa a fare la tua vita! Vergognati