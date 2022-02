Ascolta la versione audio dell'articolo

Vidigal – ex centrocampista portoghese di Livorno, Napoli ed Udinese – ha elogiato Cabral e parlato dell’importanza di Sarri

Josè Vidigal – ex centrocampista portoghese e vecchia conoscenza della Serie A – ha parlato di Cabral, ultimo arrivato in casa Lazio. Ecco le sue parole per Notizie.com:

«Sono stato per tanti anni responsabile dell’Accademia dello Sporting e l’ho visto arrivare dal Capoverde. Deve ancora maturare ed esplodere, ma parliamo di un giocatore dal potenziale incredibile. Ha palleggio, è forte fisicamente, deve solo maturare. Credo che Sarri possa essere l’allenatore giusto per inquadrarlo tatticamente. Ripeto, parliamo di un calciatore dal potenziale enorme».

«Deve imparare subito la lingua e capire i segreti del campionato italiano. Ho visto durante Udinese-Lazio che parlava spesso con Felipe Anderson. Felipe può aiutarlo molto, ma sono convinto che Sarri sia l’allenatore ideale per portarlo dove Cabral non è mai arrivato in carriera. So che in Italia non c’è pazienza e che un club come la Lazio non può permettersi di aspettare un giocatore. Ma se Sarri ci lavorerà con attenzione, può diventare un giocatore importantissimo per la Lazio».