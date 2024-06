Italia, Vicario: «Abbiamo vinto l’ultimo Europeo. Ecco cosa dobbiamo fare per migliorarci». Le parole del portiere azzurro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Guglielmo Vicario ha parlato della Nazionale italiana che tra una settimana debutterà ad EURO2024. Queste le sue parole:

PAROLE – «Avvertiamo grande responsabilità, verso noi stessi e verso tutti gli italiani che ci seguono. Lo sappiamo e ci vogliamo prendere questa responsabilità. Vogliamo essere migliori domani di quello che siamo oggi. Cerchiamo di migliorare un gruppo che è già forte e di credere in quello che si fa.

Bisogna essere capaci di fare tante cose, per non essere prevedibili, come ci dice sempre il mister. Ci alleniamo in quella direzione che ci chiede il mister. Dobbiamo essere umili ma ambiziosi manovali di campo. Umili nel recepire quello che ci viene chiesto e ambiziosi nell’affrontare nelle partite senza avere paura di nessuno: abbiamo una storia e abbiamo vinto l’ultimo europeo, ci riproveremo.

C’è grande stima e voglia di alzare il livello. Dobbiamo cercare di essere sempre migliori: il mio obiettivo è questo, così come in generale di tutti noi tre. Siamo una Nazionale molto forte, con qualità e senso di appartenenza. Come capacità di fare gruppo, siamo secondi a pochi».