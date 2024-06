Verweij: «Stengs? Non lo lascerei mai andare via! È uno dei pochi che…». Le parole del giornalista olandese

La Lazio sta lavorando per assicurarsi il colpo Calvin Stengs. Un acquisto che andrebbe a rinforzare la trequarti di Marco Baroni e che in Olanda non sembrerebbe esser stato preso di buon gusto. In questo senso, il giornalista olandese Mike Verweij, è intervenuto così durante il podcast Kick-Off:

PAROLE– «Penso che se hai un giocatore così vicino alla nazionale olandese, non dovresti mai lasciarlo andare per una cifra di dodici milioni. Parliamo di un giocatore che in Nazionale ha segnato altre tre volte contro Gibilterra. È uno dei pochi giocatori davvero creativi al Feyenoord, ne avevano davvero bisogno. Non lo lascerei mai andare! ».