Verso Udinese Lazio, ancora Isaksen dal primo minuto? Le ultime da Formello riguardo le scelte di formazione

Giornata di rifinitura per la Lazio in quel di Formello, che ha limato le ultime indicazioni in vista del match di domani contro l’Udinese.

Dubbi di formazione per Sarri, soprattutto nel tridente offensivo. Isaksen, dopo il gol con il Frosinone rimane favorito su Felipe Anderson.