Verso Monza-Lazio: ballottaggio a centrocampo per Sarri

Prime idee di formazione per il prossimo impegno di campionato biancoceleste: il tecnico ha un dubbio su due nomi per il centrocampo

Giorni di preparazione alla sfida con il Monza in casa Lazio, match fondamentale per continuare la rincorsa alla qualificazione in Champions League.

Maurizio Sarri ha ancora qualche dubbio di formazione, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo: confermati Luis Alberto e Milinkovic in mediana e ballottaggio a due tra Cataldi e Vecino per il ruolo di terzo centrocampista, con il ragazzo italiano favorito sull’uruguaiano, rientrato dagli impegni con la Nazionale.