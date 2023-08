Verso Lecce-Lazio, D’Aversa per il match con i biancocelesti recupera un attaccante

Lecce-Lazio, a pochi giorni dalla sfida del Via del Mare ecco le ultime dal centro sportivo dei leccesi di D Aversa

Ormai ci siamo, domenica sera andrà in scena la gara d’esordio tra Lecce-Lazio e a pochi giorni dal match D’Aversa può sorridere. L’ex tecnico di Parma e Sampdoria per il match contro i biancocelesti può contare sul recupero importante di Persson. A confermarlo è il comunicato del club pugliese

PAROLE – Il calciatore Joel Voelkerling Persson, nel pomeriggio di oggi, riprenderà ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Dopo aver usufruito di un permesso nel periodo del ritiro pre-campionato per motivi familiari, l’attaccante è rientrato in sede, si è allenato a parte e terminata la preparazione è a disposizione di mister D’Aversa. I giallorossi nel pomeriggio si alleneranno sul campo dell’Acaya, dove è fissata la ripresa della preparazione in vista del primo impegno di campionato domenica al Via del Mare con la Lazio