Verso Lazio-Udinese: ora Immobile dovrà trascinare la squadra

Per la sfida di domani sera contro l’Udinese, Immobile dovrà caricarsi la squadra sulle spalle, per superare questo momento

Non è in un buon momento la Lazio, che domani sera contro l’Udinese dovrà provare a uscire da questa crisi. E per farlo dovrà affidarsi al suo capitano.

Ciro Immobile infatti, dopo le critiche per il gol sbagliato contro il Bayern Monaco, dovrà trascinarsi la squadra sulle spalle, e condurla a una vittoria fondamentale per la classifica. La Lazio infatti dovrà inseguire il quarto posto, per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.