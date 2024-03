Verso Lazio-Udinese, un nome che può decidere la gara

Lazio-Udinese sarà una partita fondamentale da vincere: ecco chi può deciderla per garantire il successo a Sarri

Lazio-Udinese sarà una partita da vincere a qualsiasi costo per i biancocelesti, che dopo le ultime tre sconfitte consecutive, devono tornare a far punti.

Contro la difesa dell’Udinese, squadra che quest’anno al momento sta giocando per non retrocedere in Serie B, potrebbe essere decisivo Mattia Zaccagni, al momento un pò sottotono. Le sue ultime prestazioni infatti non stanno convincendo del tutto, nonostante sia rientrato da poco dall’infortunio.