Precedenti Lazio-Udinese: c’è un dato a favore dei biancocelesti

C’è un dato che può far sorridere i biancocelesti in attesa di Lazio-Udinese, match fondamentale per la classifica

C’è un dato che può far sorridere Maurizio Sarri in vista di Lazio-Udinese, match importantissimo che la Lazio dovrà assolutamente vincere per migliorare la situazione di classifica.

L’Udinese, nelle ultime 18 sfide contro i biancocelesti, ha vinto soltanto una partita, risalente al 29 novembre 2020, grazie alla reti di Arslan, Pussetto e Forestieri. I capitolini dovranno quindi mantenere quest’ottima statistica contro la squadra friulana.