Verso Lazio Empoli, Nicola prova il colpaccio: le ultime in casa dei toscani, prossimi avversari dei biancocelesti

Ultimo giorno di prove in casa Empoli, in vista di quella che sarà la sfida di campionato contro la Lazio, in programma domenica all’ora di pranzo.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Nicola oggi farà le ultime prove per poi partire alla volta della Capitale. Tutti disponibili, escluso il lungodegente Ebuehi e alcuni dubbi su Walukiewicz e Cerri: i due si stanno impegnando a fondo ma sembra difficile averli a disposizione per la sfida contro la Lazio, soltanto dopo il lavoro atletico di domani mattina si deciderà se portarli in casa dei biancocelesti.