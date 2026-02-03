Connect with us

Verso Lazio Atalanta, nuovo comunicato dei tifosi biancocelesti: continua la protesta

3 ore ago

Tifosi Lazio
Mp Firenze 22/09/2024 - campionato di calcio serie A / Fiorentina-Lazio / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Verso Lazio Atalanta i sostenitori della squadra allenata da Maurizio Sarri hanno fatto sentire la propria voce nuovamente. Il duro comunicato

Non accenna a spegnersi la protesta “silenziosa” dei tifosi della Lazio, i quali contestano la gestione del calciomercato invernale (e non solo) alla società di Claudio Lotito. E’ stata pubblicata ina nuova comunicazione in vista della partita contro l’Atalanta di Raffaele Palladino. I sostenitori biancocelesti hanno disertato in massa la gara dell’Olimpico contro il Genoa e potrebbero fare lo stesso nel prossimo incontro che si giocherà nella Capitale. Il comunicato:

