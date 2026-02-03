News
Verso Lazio Atalanta, nuovo comunicato dei tifosi biancocelesti: continua la protesta
Verso Lazio Atalanta i sostenitori della squadra allenata da Maurizio Sarri hanno fatto sentire la propria voce nuovamente. Il duro comunicato
Non accenna a spegnersi la protesta “silenziosa” dei tifosi della Lazio, i quali contestano la gestione del calciomercato invernale (e non solo) alla società di Claudio Lotito. E’ stata pubblicata ina nuova comunicazione in vista della partita contro l’Atalanta di Raffaele Palladino. I sostenitori biancocelesti hanno disertato in massa la gara dell’Olimpico contro il Genoa e potrebbero fare lo stesso nel prossimo incontro che si giocherà nella Capitale. Il comunicato:
