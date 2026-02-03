Vecino saluta la Lazio: «Ringrazio i tifosi per il rispetto dimostratomi! Sui momenti vissuti insieme…»

Matias Vecino, nuovo centrocampista del Celta Vigo, ha voluto salutare la Lazio e i suoi tifosi su Instagram. Le parole

Attraverso un post su Instagram, corredato da un video, Matias Vecino ha voluto salutare la Lazio e i suoi tifosi. L’ex centrocampista biancoceleste si appresta a iniziare la sua nuova avventura in Spagna, con il Celta Vigo. Di seguito le sue parole:

«Popolo laziale , vi ringrazio con tutto il mio cuore per l’amore e il rispetto che mi avete sempre dimostrato! Porterò per sempre con me tutti i bei momenti che abbiamo vissuto insieme!

Grazie al, club allenatori, staff , compagni e tutto il personale di Formello che mi ha fatto sentire a casa! Da oggi in poi sarò sempre uno di voi e vi seguirò con grande affetto augurandovi il massimo! Un abbraccio e sempre forza LAZIO».

LEGGI ANCHE: Giordano: «La squadra mi sembra più indebolita. Taylor? Buon acquisto. E su Romagnoli…»

