Hanno Detto
Vecino saluta la Lazio: «Ringrazio i tifosi per il rispetto dimostratomi! Sui momenti vissuti insieme…»
Matias Vecino, nuovo centrocampista del Celta Vigo, ha voluto salutare la Lazio e i suoi tifosi su Instagram. Le parole
Attraverso un post su Instagram, corredato da un video, Matias Vecino ha voluto salutare la Lazio e i suoi tifosi. L’ex centrocampista biancoceleste si appresta a iniziare la sua nuova avventura in Spagna, con il Celta Vigo. Di seguito le sue parole:
«Popolo laziale , vi ringrazio con tutto il mio cuore per l’amore e il rispetto che mi avete sempre dimostrato! Porterò per sempre con me tutti i bei momenti che abbiamo vissuto insieme!
Grazie al, club allenatori, staff , compagni e tutto il personale di Formello che mi ha fatto sentire a casa! Da oggi in poi sarò sempre uno di voi e vi seguirò con grande affetto augurandovi il massimo! Un abbraccio e sempre forza LAZIO».
LEGGI ANCHE: Giordano: «La squadra mi sembra più indebolita. Taylor? Buon acquisto. E su Romagnoli…»
News
Futuro Romagnoli, la Lazio smentisce l’agente del difensore: la rivelazione
Futuro Romagnoli, la Lazio di Claudio Lotito ha fatto filtrare che le dichiarazioni del procuratore del classe 95′ non corrispondono...
Lazio da record alla voce plusvalenze, più di 50 milioni. I tifosi però sono infuriati
La Lazio ha chiuso una sessione di calciomercato incentrata sulle cessioni con grandi sacrifici come quelli di Valentin Castellanos e...
Settore Giovanile Lazio, 2 su 3 per le under biancocelesti: il big match con l’Empoli è degli aquilotti. I risultati e la classifica aggiornata
Settore Giovanile Lazio, Fazi stacca ancora una concorrente e viaggia a 3 lunghezze dalla Roma, Lombardi e Ledesma portano a...