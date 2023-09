Verso la Lazio, dubbi in attacco per Allegri: le ultimissime in casa Juventus

Si sta preparando anche alla Juventus, a quella che sarà la sfida di domani pomeriggio contro la Lazio.

Dubbi di formazione per Allegri, soprattutto in attacco, con Chiesa ancora alle prese con il problema avuto in Nazionale. Se l’esterno non dovesse farcela, Milk o Kean sarebbero pronti a prendere il suo posto.