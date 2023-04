Verso Inter Lazio, Immobile torna titolare? Le ultime

Arrivano indiscrezioni sul recupero del bomber campano per la sfida contro l’Inter

Continua il lavoro di preparazione alla sfida con l’Inter per la Lazio di Maurizio Sarri. Arrivano buone notizie per il tecnico soprattutto per quanto riguarda la condizione di Ciro Immobile.

Il capitano non ha saltato un allenamento dal suo rientro in gruppo, la costola non fa più male e la possibilità di vederlo tornare titolare a San Siro cresce giorno dopo giorno. Si va verso un tridente standard con Ciro al centro e Zaccagni ed Anderson sugli esterni.