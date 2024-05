Verso Inter-Lazio, ballottaggi per Inzaghi: le PROBABILI scelte del tecnico

Il Corriere dello Sport dedica un focus sulle probabili formazioni di Inter-Lazio, sfida in programma domani alle ore 18

Emergono novità sulle probabili formazioni di Inter-Lazio, sfida in programma domani alle ore 18. Ecco le probabili scelte di Simone Inzaghi raccontate dal Corriere dello Sport.

SCELTE DI INZAGHI – «Si va verso un undici di titolarissimi, per l’ultima sfida casalinga dell’Inter contro la Lazio. Nell’anno della seconda stella e nel giorno dell’ennesima festa i nerazzurri vogliono congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico. L’unico a essere tagliato fuori sembra Acerbi, che dovrebbe essere ancora risparmiato al centro della difesa e sostituito così da De Vrij. Inzaghi deve sciogliere il classico dubbio a destra, tra Darmian e Dumfries, mentre in attacco torneranno titolari in tandem Thuram e Lautaro»