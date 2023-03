Verso il Monza: Lazzari pronto a riprendersi la fascia destra

Il terzino italiano spinge per recuperare il posto da titolare ormai perso nelle gerarchie della formazione

Nonostante la pausa per le nazionali, la Lazio si è ritrovata ieri a Formello per iniziare il lavoro di preparazione verso la prossima sfida di campionato con il Monza.

Come riportato dall’edizione romana del Corriere dello Sport, Sarri avrebbe già un 11 di partenza in mente per la sfida contro i brianzoli: la squalifica nel post derby di Marusic, mette il tecnico toscano nella condizione di poter riproporre Manuel Lazzari dal primo minuto sulla fascia destra, ma occhio ad un eventuale inserimento di Luca Pellegrini che potrebbe rubargli il posto