Verso il derby, le immagini dell’ultima rifinitura a Formello – FOTO

Verso il derby, le immagini ufficiali dell’ultima rifinitura a Formello per la Lazio di Maurizio Sarri

Giornata di doppia seduta e di rifinitura per la Lazio di Maurizio Sarri, in vista dell’importantissimo match di domani contro la Roma, valevole per i quarti di Coppa Italia.

Ecco alcune immagini della giornata di oggi, postate sul profilo ufficiale del club: