Verso il derby, il comunicato degli Ultras Lazio ai tifosi

Verso il derby, ad una settimana dal derby contro la Roma gli Ultras della Lazio con un comunicato chiedono ai tifosi di usare una bandierina

Il derby di Roma non è mai una partita come tutte le altre, e si gioca tutto un intero anno, e la sfida di domenica non farà affatto eccezione. In occasione della gara contro la squadra di Mourinho, gli ultras della Lazio espongono un comunicato verso i tifosi

COMUNICATO – Fratelli Laziali, il giorno del derby si avvicina…Che ognuno di noi porti con se una bandiera, esclusivamente bianco e celeste! (Non portare bandiere con immagini, scritte o colori diversi dai colori sociali). Per dipingere lo stadio con i colori del cielo. Lasciamo ad altri lo sfavillio fatuo degli spettacoli sponsorizzati. “Mille bandiere faremo sventolar…!”, ULTRAS LAZIO