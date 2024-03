Verso Frosinone-Lazio, la probabile formazione dei ciociari: così Di Francesco cercherà i tre punti

Ecco la probabile formazione del Frosinone in vista del match di sabato sera contro la Lazio al Benito Stirpe

Sabato sera sarà una partita delicata per entrambe le squadre, che non stanno vivendo un buon momento. Frosinone–Lazio sarà dunque un match contratto, da vincere assolutamente da entrambe le parti. Ecco la probabile formazione del Frosinone.

Come riportato dal sito locale RivistaFrosinone, tra i pali ci sarà Turati, mentre la difesa sarà composta da Zortea a destra, Monterisi e Okoli al centro e Brescianini o Gelli nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo la coppia Barrenechea-Mazzitelli avrà le redini del gioco, con davanti uno tra Reinier e Gelli. Sugli esterni Seck e Soulè, mentre la punta centrale per provare a far male ai biancocelesti sarà Cheddira.