Verso Frosinone-Lazio, Di Francesco può sorridere: un terzino recupera per il match

C’è un recupero importante nella rosa di Eusebio Di Francesco in vista di Frosinone-Lazio. Ecco di chi si tratta

Nella sfida del Benito Stirpe contro la Lazio, il Frosinone potrà contare su di un recupero importante per quanto riguarda la difesa.

Eusebio Di Francesco infatti nelle ultime settimane ha rivisto in campo Riccardo Marchizza, terzino sinistro che potrebbe rientrare tra i convocati proprio in occasione di Frosinone-Lazio. Un match che i ciociari cercheranno di giocare al meglio, per provare a strappare almeno un punto.