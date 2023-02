Verona, Zaffaroni recupera due giocatori per la Lazio

Verona, a pochi giorni dalla sfida contro la Lazio Zaffaroni può contare sui rientri di due giocatori importanti

Se la Lazio ha dovuto affrontare prima la rovente trasferta di Torino contro la Juventus, il Verona di Zaffaroni prosegue la sua preparazione per la sfida casalinga contro i biancocelesti. I veronesi hanno svolto la sessione mattutina di allenamento, dedicandosi a esercizi tattici e di attivazione

Il tecnico veronese per la gara contro la squadra di Sarri può contare su due rientri importanti ovvero Dawidowicz e Doig, mentre per quanto riguarda Faraoni, l’ex Inter è ancora assente per l’infortunio subito.