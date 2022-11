Verona-Spezia, infortunio shock alla caviglia per Dragowski

Dragowski è uscito anzitempo dal terreno di gioco a causa di un grave infortunio subito alla caviglia piegata in modo innaturale

Non è stato un primo tempo facile per Dragowski, che è dovuto uscire anzitempo in barella dal Bentegodi per infortunio. L’ex portiere della Fiorentina ha sentito piegarsi in modo anomalo la caviglia durante un contrasto con Lasagna.

Dragowski dovrà sottoporsi ad accertamenti clinici, e non prenderà parte alla lista dei convocati per il mondiale in Qatar.