Verona, definito l’orario della conferenza stampa di Zanetti pre match con la Lazio

Verona, il club veronese ha reso noto l’orario della conferenza stampa di vigilia di Zanetti per il match contro la Lazio: ecco quando avverrà

Finalmente ci siamo, l’attesa ormai è agli sgoccioli ancora due giorni e torna in campo la Lazio, che vuole assolutamente riscattarsi dopo il pari con il Como. Il prossimo avversario sarà il Verona di Zanetti, anch’esso alla caccia dei tre punti pesanti per la salvezza, e il club veronese ha reso noto l’orario della conferenza stampa pre match contro i biancocelesti, mediante un comunicato ufficiale

COMUNICATO UFFICIALE – Hellas Verona FC informa che domani, sabato 18 gennaio, alle ore 11.30, nella sede del Club gialloblù in via Olanda 11 a Verona, è in programma la conferenza stampa prepartita di mister Paolo Zanetti alla vigilia del match di domenica 19 gennaio (ore 18) contro la Lazio, in programma allo stadio ‘Bentegodi’ e valido per la 21a giornata di Serie A Enilive 2024/25