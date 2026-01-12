 Verona Lazio, splendida vittoria biancoceleste! I voti dei quotidiani sportivi
Verona Lazio, splendida vittoria biancoceleste! I voti dei quotidiani sportivi

3 ore ago

Cm Verona 11/01/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Tijjani Noslin-Armel Bella Kotchap

Verona Lazio, quest’oggi vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Maurizio Sarri

Nella giornata di ieri è andata in scena Verona Lazio presso lo stadio Bentegodi! Serata magnifica che ha visto trionfare i biancocelesti del tecnico Maurizio Sarri dopo una stagione alquanto complicata! Stamani vi proponiamo i voti ai ragazzi ripresi dai quotidiani sportivi:

Corriere dello Sport: Provedel 6,5; Marusic 6,5, Gila 7, Romagnoli 7, Pellegrini 6, Lazzari (10′ st) 7, Vecino 6, Cataldi 6, Rovella (24′ st) 5,5, Taylor 6, Belahyane (47′ st) sv, Isaksen 4,5, Pedro (24′ st) 6, Noslin 5, Ratkov (10′ st) 6, Cancellieri 5,5

Gazzetta dello Sport: Provedel 6,5; Marusic 6,5, Romagnoli 6, Pellegrini 5, Lazzari 6,5, Vecino 6, Cataldi 6, Rovella 6, Taylor 6 (Belahyane sv), Isaksen 5,5, Pedro 6, Noslin 5, Ratkov 6, Cancellieri 5

Tuttosport: Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 7, Romagnoli 6, Pellegrini 6, Lazzari (10′ st) 7, Vecino 6, Cataldi 5,5, Rovella (24′ st) 6, Taylor 6,5, Belahyane ng, Isaksen 6, Pedro (24′ st) 6, Noslin 5,5, Ratkov (10′ st) 6, Cancellieri 5,5.

