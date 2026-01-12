News
Verona Lazio, splendida vittoria biancoceleste! I voti dei quotidiani sportivi
Verona Lazio, quest’oggi vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Maurizio Sarri
Nella giornata di ieri è andata in scena Verona Lazio presso lo stadio Bentegodi! Serata magnifica che ha visto trionfare i biancocelesti del tecnico Maurizio Sarri dopo una stagione alquanto complicata! Stamani vi proponiamo i voti ai ragazzi ripresi dai quotidiani sportivi:
Corriere dello Sport: Provedel 6,5; Marusic 6,5, Gila 7, Romagnoli 7, Pellegrini 6, Lazzari (10′ st) 7, Vecino 6, Cataldi 6, Rovella (24′ st) 5,5, Taylor 6, Belahyane (47′ st) sv, Isaksen 4,5, Pedro (24′ st) 6, Noslin 5, Ratkov (10′ st) 6, Cancellieri 5,5
Gazzetta dello Sport: Provedel 6,5; Marusic 6,5, Romagnoli 6, Pellegrini 5, Lazzari 6,5, Vecino 6, Cataldi 6, Rovella 6, Taylor 6 (Belahyane sv), Isaksen 5,5, Pedro 6, Noslin 5, Ratkov 6, Cancellieri 5
Tuttosport: Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 7, Romagnoli 6, Pellegrini 6, Lazzari (10′ st) 7, Vecino 6, Cataldi 5,5, Rovella (24′ st) 6, Taylor 6,5, Belahyane ng, Isaksen 6, Pedro (24′ st) 6, Noslin 5,5, Ratkov (10′ st) 6, Cancellieri 5,5.
