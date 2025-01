Verona Lazio, la vendita dei tagliandi non è aperta ai residenti nella Regione Lazio: il comunicato della societàVerona Lazio, la vendita dei tagliandi non è aperta ai residenti nella Regione Lazio: il comunicato della società

Verona Lazio, il tifo organizzato biancoceleste non potrà assistere alla trasferta di domenica pomeriggio al Bentegodi

La Lazio, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso note le modalità di vendita dei tagliandi per la gara contro il Verona. La trasferta è stata vietata ai residenti nella Regione Lazio in seguito agli episodi del derby. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive in casa dell`Hellas Verona di domenica 19 gennaio delle ore 18:00, presso lo Stadio Bentegodi di Verona.

Come da notifica dalla Prefettura di Verona in data 13/01/2025 su indicazione del CASMS del 07/01/2025, i residenti nella Regione Lazio non potranno acquistare nessuna tipologia di biglietto.

Il settore ospiti “Curva Nord Superiore” sarà accessibile a tutti i residenti fuori della Regione Lazio:

– Prezzo 22 € più eventuali commissioni