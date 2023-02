Verona Lazio, tifosi ancora al top: previsto terzo sold out di fila in trasferta . Quasi esauriti i biglietti per il settore ospiti

Dopo Lecce e Reggio Emilia, si avvicina il terzo sold out consecutivo in trasferta in campionato per i tifosi della Lazio.

Il dato al momento è di 1448 biglietti venduti per il settore ospiti del Bentegodi sui 1781 a disposizione. Ne restano 333 da acquistare entro le 19 odierne, quando la Lazio sarà già arrivata in città. Lo scrive Il Messaggero.