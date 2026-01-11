 Verona Lazio, vi è un osservatore speciale al Bentegodi per Cancellieri! Ecco di chi si tratta
Dc Roma 04/10/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Torino / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Cancellieri

Verona Lazio, è in corso il match allo stadio Bentegodi! Uno scout presente per osservare da vicino Matteo Cancellieri! Le ultime

E’ in corso il primo tempo di Hellas Verona-Lazio allo Stadio Bentegodi, match valido per il 20° turno del campionato di Serie A 2025/26! A lanciare una fresca notizia è il noto giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira su X, il quale afferma che quest’oggi è presente uno scout del Brentford per monitorare l’esterno Matteo Cancellieri (classe 2002). Seguiranno aggiornamenti!

