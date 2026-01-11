Calciomercato Lazio, la società non molla Rayan, ma serve una nuova strategia

Calciomercato Lazio, Rayan rimane l’obiettivo numero uno! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa con il Vasco Da Gama per chiudere la trattativa

La Lazio non intende arrendersi nella corsa a Rayan, l’attaccante del Vasco da Gama che ha attirato l’attenzione del direttore sportivo Fabiani e di diversi club europei. Dopo avervi raccontato per primi dell’interesse per il giovane talento brasiliano, ora emergono nuove indiscrezioni sul possibile trasferimento.

Il Vasco da Gama ha fissato una richiesta di 50 milioni di euro per lasciar partire il promettente attaccante, una cifra che al momento risulta decisamente alta per le casse della Lazio. Nonostante ciò, la società biancoceleste sta cercando di venire incontro alle esigenze economiche del club brasiliano, lavorando su una proposta più sostenibile.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in Brasile sono circolati rumors riguardo a una nuova offerta da parte della Lazio. La proposta sarebbe di 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus, cifra che si avvicina molto alla valutazione del giocatore, ma non raggiunge ancora la richiesta iniziale del Vasco da Gama. Inizialmente, la Lazio aveva pensato a una proposta più bassa, intorno ai 15 milioni più bonus, con l’inserimento anche di una clausola sulla futura rivendita del giocatore (circa il 25%).

Nonostante la Lazio stia facendo pressione per chiudere l’affare, la concorrenza per Rayan è folta, con altri club europei pronti a inserirsi nella trattativa. Inoltre, la Lazio dovrà probabilmente fare qualche cessione per finanziare il trasferimento e alleggerire la rosa. I nomi in uscita sono principalmente quelli di Cancellieri e Dia, due giocatori che potrebbero contribuire a finanziare l’acquisto del giovane attaccante.

La Lazio vede in Rayan, classe 2006, un’opportunità importante per ringiovanire il proprio attacco, mettendo a disposizione di Sarri un nuovo talento da far crescere. Se l’affare dovesse andare in porto, il giocatore brasiliano potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale per il futuro della squadra biancoceleste.

LEGGI ANCHE: Ratkov Lazio, l’agente racconta: «Due società offrivano di più, ma Petar aveva dato la sua parola!»