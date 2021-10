Verona Lazio, Sarri chiama tutti nel confessionale: il motivo

Sarri ha chiamato tutti nel suo confessionale, prima di Verona-Lazio: il tecnico vuole evitare un calo mentale come contro il Bologna

Non solo in campo, Sarri è maniacale anche nella cura dell’aspetto psicologico dei suoi ragazzi. Per questo, per evitare una ricaduta mentale come contro il Bologna, il tecnico ha convocato tutta la squadra nel suo confessionale. Come riportato dal Corriere dello Sport, il mantra è uno solo «Non ricaschiamoci».

Il Comandante vuole invertire il trend dei cali di concentrazione, un problemi che – da sempre – condanna la continuità della Lazio.