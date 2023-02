Verona-Lazio: la probabile formazione di Sarri al Bentegodi. Lunedì 6 la sfida contro il Verona. Ecco la possibile scelta del tecnico capitolino

La sfida di questo lunedì contro il Verona è molto importante per la squadra di Sarri, sia per la classifica e per la lotta alla Champions, sia come riscatto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ecco chi potrebbe scegliere Sarri per il match al Bentegodi:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.