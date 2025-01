Verona Lazio, Pillon: «Il fatto di conosce l'ambiente può aiutare Baroni, ma...»

Verona Lazio, le parole di Giuseppe Pillon sul prossimo impegno dei biancocelesti: «Baroni conosce l’ambiente, e questo può aiutare»

Giuseppe Pillon, nell’intervista esclusiva rilasciata al nostro sito, ha parlato di Verona Lazio, prossimo impegno dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.

Che partita si aspetta di vedere domenica con il Verona, sia tatticamente che a livello di approccio da parte della Lazio? Il fatto di conoscere già l’avversario e l’ambiente del Bentegodi può essere un vantaggio per Baroni o è un fattore che non incide?

«Il fatto di conoscere già l’avversario e l’ambiente di dove gioca può aiutare senz’altro Baroni, ma è anche vero che questo fattore può essere utile per un allenatore fino ad un certo punto, perchè ogni partita ha una storia e un epilogo finale sempre diverso. Che partita mi aspetto? Mi aspetto sicuramente un bel match tra due squadre che sanno che è fondamentale per i due rispettivi obiettivi. La Lazio vorrà fare senz’altro il gol il prima possibile e lo deve fare per non dare modo al Verona di poterci credere, visto che poi avrebbe come aiuto anche il calore del Bentegodi che ha un tifo importante. Zanetti e Baroni poi sono due tecnici che mi piacciono molto, perchè entrambi hanno fatto molta gavetta, con il toscano che ha meritato ampiamente l’occasione di allenare una big visto il bel percorso che ha fatto fino ad oggi anche a livello di risultati».

