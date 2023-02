Verona Lazio: Lotito e Sarri pretendono una cosa dalla squadra

Domani la Lazio affronterà il Verona in trasferta: Lotito e Sarri chiedono una reazione alla squadra dopo Fiorentina e Juventus

La gara di domani contro il Verona al Bentegodi sarà molto importante per il campionato della Lazio.

La vittoria della Roma contro l’Empoli, la sconfitta dell’Atalanta contro il Sassuolo e in attesa del derby di questa sera tra Inter e Milan, impongono ai biancocelesti di non commettere passi falsi. Come riportato da Repubblica Roma, dopo le deludenti prestazioni contro Fiorentina e Juventus in Coppa Italia, Sarri e Lotito hanno chiesto una reazione alla squadra: la corsa Champions.