Verona Lazio, partita senza grossi episodi e Fabbri non sbaglia: la moviola dei quotidiani

Verona Lazio, continua il periodo positivo del direttore di gara. Di seguito i suoi voti per la prestazione di ieri

Il match tra Verona e Lazio termina 3-0 per i biancocelesti e dal punto di vista arbitrale non ci sono stati episodi clamorosi. Dunque, partita gestita bene dal direttore di gara Fabbri. Di seguito le sue pagelle:

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – «Continua il momento-sì per Fabbri, prova più che positiva: gara sporca, scorbutica, più di quanto non dica il risultato. La tiene senza perderla mai».

GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Partita senza episodi controversi in area di rigore. Ma non è stata comunque una serata in piena tranquillità. Tensioni e intensità dal via sino alla fine. Ci stanno tutte le ammonizioni però resta in sospeso qualche altro cartellino».

MESSAGGERO 6 – «Non ha un atteggiamento molto aperto al colloquio con i giocatori, ma il fatto che non commetta errori è una grande notizia. Severo con Duda: nel finale due gialli in dieci minuti».