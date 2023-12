Verona-Lazio, domani la sfida al Bentegodi: i migliori gol contro i gialloblù -VIDEO. Il club suona la carica per la gara di domani

La Lazio si sposta in trasferta per la quindicesima giornata di Serie A per la sfida contro il Verona al Bentegodi. Dopo le vittorie contro Cagliari e Genoa (in Coppa Italia), i biancocelesti affronteranno la formazione di Baroni, che non naviga in acque tranquille. La società, per presentare la sfida di domani, ha pubblicato sui social un video dei migliori gol contro i gialloblù.