Verona Lazio, con Castellanos e Dia è tutta un’altra storia: i numeri dei due

Verona Lazio, ritorna la coppia d’attacco Castellanos e Dia: con loro in campo è tutta un’altra musica, ecco come impattano la squadra

in Verona Lazio ritorna la coppia d’attacco Castellanos Dia, sicuramente una buona notizie per Baroni che, nonostante abbia più volte sottolineato l’importanza di far sentire importante tutta la rosa, in attacco il ritorno dei due attaccanti insieme può essere decisivo.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport la loro affinità si vede dai numeri stagionali dei biancocelesti: con le due punte in campo la media punti è di 2.4 a partita, mentre senza di loro si abbassa a 1.3.