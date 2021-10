Verona Lazio, l’indicazione di Sarri ad Akpa Akpro

Verona Lazio, Sarri ha richiamato Akpa Akpro nei primi minuti di gioco: l’invito è quello di farsi vedere di più

Novità nella formazione ufficiale: spazio ad Akpa Akpro al posto di Luis Alberto. Una scelta che fa discutere, ma che Sarri fa per mantenere l’equilibrio della squadra. È stato chiaro, dopo la gara contro il Marsiglia: per ora, lo spagnolo non può coesistere con Milinkovic.

Spazio quindi all’ivoriano che, nei primi minuti contro il Verona è stato richiamato dal tecnico: «Fatti vedere di più».