Veron, l’ex Lazio racconta il suo arrivo in EUROPA: «Un trauma, piangevo OGNI GIORNO»

Juan Sebastian Veron ha raccontato il suo arrivo in Europa dall’Argentina: «Arrivato senza sapere nulla, pensavo di voler tornare a casa»

Juan Sebastian Veron ha raccontato a 0221.com.ar il suo arrivo in Italia dal Boca Juniors alla Sampdoria. Di seguito le parole dell’ex Lazio.

PAROLE – «Sono partito a 21 anni come professionista, sono arrivato in un posto senza sapere la lingua. Tutto questo non so se ha finito per deprimermi, perché la realtà è che non lo so, ma piangevo ogni giorno. In quei momenti ho anche pensato di tornare in Argentina. Ero lontano dalla mia famiglia, la tecnologia non esisteva, c’era un’altra lingua e un calcio che non capivo».