Verde: «Il mio gol contro la Lazio? Voglio vincere il premio Puskas»

Sulle pagine di Tuttosport, Daniele Verde è tornato sul suo gol in rovesciata segnato contro la Lazio, che lo ha visto candidato al premio Puskas.

GOL CONTRO LA LAZIO – «Il premio Puskas? Vedremo, di sicuro fa piacere questo interesse e il fatto che la rete venga in un momento importante anche per la squadra. Ho visto il cross di Gyasi, e davanti a me Fares, che conosco bene, per quanto è lungo. Non ci sarei mai arrivato di testa, così ho pensato di fare una cosa anche un po’ preparata. L’ho studiata in allenamento, quando hai la testa un po’ più libera e non sei in partita. La provavo spesso, anche per divertimento, ma quel giorno tutto è stato più naturale e istintivo».