Venturin: «Prevedo una partita complicata. La Lazio arriva»

Le parole di Venturin sulla partita di stasera che si disputerà all’Olimpico tra Lazio e Torino. Ecco le sue considerazioni

Le parole di Giorgio Venturin a TorinoGranata.it.

PAROLE– «Prevedo una partita complicata per entrambe le squadre, nel senso che la Lazio arriva da una sonora batosta, prima della pausa del campionato per gli impegni della Nazionale, di 5-0 con il Bologna, quindi, secondo me, in questo momento magari non stanno attraversando un grande periodo di forma. Poi il post Nazionale è sempre un’incognita perché tutti i giocatori che vengono prestati alle varie Nazionali non si sa come rientrano. Per questo dico che per entrambe le squadre sarà una partita non semplice ».