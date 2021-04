Ventura: «Io e Lotito siamo ancora amici»

Gian Piero Ventura è tornato a parlare del suo rapporto con Claudio Lotito: le sue parole sul patron della Lazio e della Salernitana

Oggi in Serie B si vivrà una giornata molto importante anche per lo scontro al vertice tra Lecce e Salernitana. A parlare di questa sfida è stato il doppio ex Gian Piero Ventura.

Il tecnico, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, è tornato sul suo rapporto con Claudio Lotito, visto il suo addio, non poco polemico, alla squadra campana: «Se gli voglio ancora bene? Assolutamente sì. Io e lui siamo amici». Insomma, dichiarazioni che gettano acqua sul fuoco.