Ventura ESCLUDE la Lazio: «Dietro le big c’è la Roma, vi spiego il MOTIVO». Le parole dell’ex ct dell’Italia a Calcionews24.com

Intervistato da Calcionews24.com l’ex ct della Nazionale, Ventura, ha parlato della sua griglia scudetto senza nominare la Lazio. Ecco le sue parole.

Dietro le prime tre posizioni invece chi troviamo nella griglia scudetto di Ventura?

«Sotto queste tre vedo Milan, anche se con un filo di difficoltà. E con il Milan la Roma, che ha fatto un mercato importantissimo. Chiaro che ci sono grandissime aspettative intorno ai giallorosssi. Però quando ci sono grandissime aspettative e perdi in casa con l’Empoli…è evidente che ci vuole un po’ di tempo e nel campionato italiano questo un ‘un po’ di tempo’ lo paghi con dei punti persi. La risposta all’Empoli c’è stata contro la Juventus, dove la Roma secondo me ha fatto un’ottima partita. Quindi vuol dire che ci sono tutte le premesse affinché diventi anch’essa una protagonista, ma non penso al livello di Inter, Juve e Napoli».

