Venezia Lazio, trasferta a rischio per i tifosi biancocelesti: domani la decisione definitiva

Venezia Lazio, i tifosi biancocelesti rischiano di non poter partire per il capoluogo veneto. Attesa per domani la decisione finale

L’apertura della vendita dei tagliandi per il settore ospiti del Penzo era prevista per oggi, ma la trasferta dei tifosi della Lazio a Venezia è a rischio. Infatti, proprio in quei giorni nel capoluogo veneto si festeggerà il Carnevale e c’è il rischio di sovraccaricare la città.

Domani, giovedì 20 febbraio, è prevista la riunione del GOS che deciderà se i supporters biancocelesti potranno assistere o meno alla partita in programma sabato alle 15:00.