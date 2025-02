Venezia Lazio, i precedenti della sfida del Penzo: il dato attuale

Condividi via email

Venezia Lazio, a pochi giorni dalla gara interna dei biancocelesti contro i lagunari ripercorriamo il percorso delle due compagini fino ad oggi

Archiviata e metabolizzata la partita pareggiata in casa contro il Napoli, per la Lazio è tempo di proiettarsi sulla delicata trasferta del Penzo contro il Venezia voglioso di riscatto per centrare la salvezza. Sabato pomeriggio, sarà il 33° incrocio tra le due compagini e il bilancio attualmente è il seguente ossia: 8 vittorie Venezia, 6 pareggi, 18 vittorie Lazio.