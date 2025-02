Venezia Lazio, c’è un dato che salva i biancocelesti: non accadeva da quella occasione

Venezia Lazio, i biancocelesti hanno pareggiato in casa della penultima in classifica ma questo dato rincuora Baroni

La Lazio non ha entusiasmato nel match di ieri contro il Venezia. La prestazione è stata una delle peggiori di questa stagione, sul campo della penultima in classifica. Come riporta Il Corriere dello Sport, però, non è tutto da buttare.

Infatti, i biancocelesti hanno subito soltanto un tiro nel corso del primo tempo. Ciò non accadeva dal 21 ottobre 2023 contro il Sassuolo.