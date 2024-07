Venezia, Dt Molinaro: «Pohjanpalo? Importante per noi. È uno che trascina tutti». Le parole del Direttore tecnico

Tra i tanti nomi accostati alla Lazio c’è quello di Joel Pohjanpalo, centravanti del Venezia. Ma come confermato dal direttore tecnico Cristian Molinaro, il club non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire in questa sessione di mercato. Queste le sue parole a riguardo all’apertura del calciomercato estivo a Rimini riportate da TMW.

PAROLE– «Joel Pohjanpalo è importante per noi e per la piazza, perché è un personaggio e un leader della nostra squadra, un giocatore e una persona fondamentale per l’ambiente. Lui vive Venezia in pieno, l’ha fatto fin da subito. È uno che trascina tutti ».