Venezia, Di Francesco in vista della Lazio: «La situazione della rosa? Ecco come stanno gli infortunati». Le parole del tecnico

Alla vigilia della gara contro il Brescia, l’allenatore del Venezia, primo avversario della Lazio in campionato, ha commentato la sfida facendo il punto sulla rosa. Le sue parole.

PAROLE– «Sono contento, spero che arrivino ancora tanti altri abbonamenti. Ci godiamo i nostri tifosi. Da parte mia c’è grande voglia. La situazione della rosa? Oristanio, Busio, Pohjanpalo, Bjarkason e Jajalo non hanno recuperato. Tessmann vi anticipo che non è convocato, di lui se ne occuperò la società. Duncan? È arrivato tardi, ha migliorato la sua condizione fisica, mettendo minuti sulle gambe. Il progetto non lo fa l’allenatore, ma la società. Lui sapeva dove voleva andare, così come la società ».