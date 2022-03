Venezia, buone notizie per Zanetti: recuperati quattro calciatori

Buone notizie per Zanetti in vista di Lazio-Venezia. L’allenatore dei lagunari recupera quattro elementi importanti

Buone notizie per Paolo Zanetti in vista della partita di lunedì prossimo dell’Olimpico contro la Lazio. L’allenatore del Venezia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, recupera infatti quattro elementi importanti per il suo scacchiere.

Saranno infatti a disposizione dopo l’infortunio Ebuehi, Busio, Crnigoj e Johnsen. I calciatori partiranno con la squadra, poi toccherà a Zanetti decidere se mandarli in campo.